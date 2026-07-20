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السجدة
21
32:21
ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ٢١
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢١
وَلَنُذِیْقَنَّهُمْ
مِّنَ
الْعَذَابِ
الْاَدْنٰی
دُوْنَ
الْعَذَابِ
الْاَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ
یَرْجِعُوْنَ
۟
اور ہم لازماً چکھائیں گے انہیں مزہ چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Huma fahad Khan
فالو
50 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 216:2، 11:64، 21:32، 5:94-6
تکلیف میں چھپی ہوئی ایک رحمت (از خود دل سے نکلی ہوئی ایک بات)
تکلیف بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کی طر ف سے ایک رحمت ہے۔ اکثر لوگ تکلیف کو محض ایک مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن درحقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے تو اس کے ساتھ آسانی کا سامان بھی کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے:
﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦﴾
(بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے)
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tareq abed
فالو
8 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 182:7-183، 21:32
Pain is one of the miracles of the human body. It lets us know the body is in danger of losing life or limb. Had it not been for pain, a child would keep their hand over a fire until it melts off. People with limited pain sensors tend to live much less and unhealthier lives then those who do. So the pain, as disliked as it is, warns us of a more serious danger that can take our lives or leave us incapacitated.
In the same way the punishment All...
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