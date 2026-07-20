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السجدة
11
32:11
۞ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ١١
۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١
قُلْ
یَتَوَفّٰىكُمْ
مَّلَكُ
الْمَوْتِ
الَّذِیْ
وُكِّلَ
بِكُمْ
ثُمَّ
اِلٰی
رَبِّكُمْ
تُرْجَعُوْنَ
۟۠
(اے نبی ﷺ ! آپ کہہ دیجیے کہ تمہیں قبض کرلے گا موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کردیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے
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Amer Abbas
فالو
7 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 10:32-14
میں پوسٹ کیا گیا
Muslim American Society
It may be really hard to live through life (dunya) as a stranger withstanding mockery and challenged in your faith - but with unwavering faith, and if you take away the time dimension, which Allah - exalted is he - transcends as it's clear in the quranic scenery and in the referenced ayats, then you will find that those who are mocking you are crying in humility asking for another chance before their judgment and are being punished severely afte...
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