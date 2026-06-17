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الصافات
7
37:7
وحفظا من كل شيطان مارد ٧
وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧
وَحِفْظًا
مِّنْ
كُلِّ
شَیْطٰنٍ
مَّارِدٍ
۟ۚ
اور حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان سے
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حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئاسمان پارێزراوه له شهیتان } [
وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧)
] وه بهو ئهستێرانه پاراستویشمانه له ههموو شهیتانێكی سهركهش و دهرچوو له گوێڕایهڵی خوای گهوره، كه بیانهوێت ههواڵى ئاسمان بدزن و بۆ فاڵچى و جادووگهرانى بێنن ئهوا بهو ئهستێرانه لێیان دهدرێت و دهسوتێنرێن.