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الصافات
4
37:4
ان الاهكم لواحد ٤
إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤
اِنَّ
اِلٰهَكُمْ
لَوَاحِدٌ
۟ؕ
یقینا تمہارا اِلٰہ ایک ہی ہے۔
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Tafsir Muyassar
آپ 37:1 سے 37:4 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
أقسم الله تعالى بالملائكة تصف في عبادتها صفوفًا متراصة، وبالملائكة تزجر السحاب وتسوقه بأمر الله، وبالملائكة تتلو ذكر الله وكلامه تعالى. إن معبودكم -أيها الناس- لواحد لا شريك له، فأخلصوا له العبادة والطاعة. ويقسم الله بما شاء مِن خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله، فالحلف بغير الله شرك.