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الصافات
28
37:28
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ٢٨
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٢٨
قَالُوْۤا
اِنَّكُمْ
كُنْتُمْ
تَاْتُوْنَنَا
عَنِ
الْیَمِیْنِ
۟
کہیں گے کہ تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ !
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
tareq abed
فالو
8 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 13:33، 27:37-32
One lesson to draw from is that those who leave the obedience of Allah will not rest until they take those who are on his obedience them. The hypprocrites here couldnt stop at retreating until they tried to convince the companions to retreat with them. Maybe to justify their own cowardice or maybe because misery loves company. Allah mentions in Saffat their admission , 'we misled you because we ourselves were misled '. So never let someone who ...
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