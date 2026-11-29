Как только ангел Исрафил протрубит в рог, все усопшие восстанут из своих могил. Они будут воскрешены в том же виде, в котором они впервые появились на свет: нагие, босые, с необрезанной крайней плотью. В этот страшный миг неверующие не смогут скрыть раскаяния, разочарования, стыда и унижения. Они будут проклинать себя и поймут, что наступил час расплаты и воздаяния, и не смогут отрицать то, над чем насмехались в мирской жизни. Тогда им возвестят о наступлении Дня различения. В этот день Аллах возвестит каждому человеку о том, как он выполнял свои обязанности перед Аллахом и перед Его творениями. Когда же неверующие воочию убедятся в правдивости всего, что они отрицали и над чем насмехались, Господь велит ангелам ввергнуть грешников в Адский Огонь, который они считали ложью.