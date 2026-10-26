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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 179
الصافات
179
37:179
وابصر فسوف يبصرون ١٧٩
وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩
وَّاَبْصِرْ
فَسَوْفَ
یُبْصِرُوْنَ
۟
اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے
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Tafsir Fathul Majid
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