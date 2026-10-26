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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 176
الصافات
176
37:176
افبعذابنا يستعجلون ١٧٦
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٦
اَفَبِعَذَابِنَا
یَسْتَعْجِلُوْنَ
۟
کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟
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Tafsir Fathul Majid
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