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الصافات
173
37:173
وان جندنا لهم الغالبون ١٧٣
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ١٧٣
وَاِنَّ
جُنْدَنَا
لَهُمُ
الْغٰلِبُوْنَ
۟
اور یقینا ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وإن جندنا لهم الغالبون )
أي : حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة في العاقبة .