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الصافات
169
37:169
لكنا عباد الله المخلصين ١٦٩
لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٩
لَكُنَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
تو ضرور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے۔
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تفسیر بیان القرآن
آیت 169{ لَکُنَّا عِبَادَ اللّٰہِ الْمُخْلَصِیْنَ } ”تو ضرور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے۔“