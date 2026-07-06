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الصافات
167
37:167
وان كانوا ليقولون ١٦٧
وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ١٦٧
وَاِنْ
كَانُوْا
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے
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العربية
Tafsir Muyassar
وإن كفار
«مكة»
ليقولون قبل بعثتك -أيها الرسول-: لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلنا، لكنا عباد الله الصادقين في الإيمان، المخلَصين في العبادة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .