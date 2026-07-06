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الصافات
167
37:167
وان كانوا ليقولون ١٦٧
وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ١٦٧
وَاِنْ
كَانُوْا
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين، يظهرون التمني،
ويقولون:
لو جاءنا من الذكر والكتب، ما جاء الأولين، لأخلصنا للّه العبادة، بل لكنا المخلصين على الحقيقة.