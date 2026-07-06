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الصافات
166
37:166
وانا لنحن المسبحون ١٦٦
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٦٦
وَاِنَّا
لَنَحْنُ
الْمُسَبِّحُوْنَ
۟
اور ہم تو سب کے سب (اپنے ربّ کی) تسبیح کرنے والے ہیں
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na sisi ndio tunaomtakasa Mwenyezi Mungu na kila kisichofaa kunasibishwa nacho.»