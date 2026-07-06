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الصافات
163
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
اِلَّا
مَنْ
هُوَ
صَالِ
الْجَحِیْمِ
۟
سوائے اس کے جو خود جہنم میں گرنے والا ہو۔
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حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٣)
] تهنها مهگهر كهسێك خۆی بهردهوام بێ لهسهر كوفرو خۆی بیهوێ بچێته دۆزهخهوهو دۆزهخ ههڵبژێرێ.