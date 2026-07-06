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الصافات
158
37:158
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨
وَجَعَلُوْا
بَیْنَهٗ
وَبَیْنَ
الْجِنَّةِ
نَسَبًا ؕ
وَلَقَدْ
عَلِمَتِ
الْجِنَّةُ
اِنَّهُمْ
لَمُحْضَرُوْنَ
۟ۙ
اور انہوں نے تو اللہ کے اور ِجنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کردیا ہے۔ حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتارکرکے حاضر کیے جائیں گے۔
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Tafseer Jalalayn
﴿وَجَعَلُوا۟﴾ أَيْ الْمُشْرِكُونَ ﴿بَیۡنَهُۥ﴾ تَعَالَى ﴿وَبَیۡنَ ٱلۡجِنَّةِ﴾ أَيْ الْمَلَائِكَة لِاجْتِنَانِهِمْ عَنْ الْأَبْصَار ﴿نَسَبࣰاۚ﴾ بِقَوْلِهِمْ إنَّهَا بَنَات اللَّه ﴿وَلَقَدۡ عَلِمَتِ ٱلۡجِنَّةُ إِنَّهُمۡ﴾ أَيْ قَائِلِي ذَلِكَ ﴿لَمُحۡضَرُونَ ١٥٨﴾ لِلنَّارِ يُعَذَّبُونَ فِيهَا