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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 154
الصافات
154
37:154
ما لكم كيف تحكمون ١٥٤
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥٤
مَا
لَكُمْ ۫
كَیْفَ
تَحْكُمُوْنَ
۟
تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگا رہے ہو
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Tafsir Fathul Majid
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