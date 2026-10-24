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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 153
الصافات
153
37:153
اصطفى البنات على البنين ١٥٣
أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٣
اَصْطَفَی
الْبَنَاتِ
عَلَی
الْبَنِیْنَ
۟ؕ
کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟
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Tafsir Fathul Majid
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