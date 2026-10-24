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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 152
الصافات
152
37:152
ولد الله وانهم لكاذبون ١٥٢
وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٥٢
وَلَدَ
اللّٰهُ ۙ
وَاِنَّهُمْ
لَكٰذِبُوْنَ
۟
کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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