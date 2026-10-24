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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 151
الصافات
151
37:151
الا انهم من افكهم ليقولون ١٥١
أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥١
اَلَاۤ
اِنَّهُمْ
مِّنْ
اِفْكِهِمْ
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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