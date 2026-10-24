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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 150
الصافات
150
37:150
ام خلقنا الملايكة اناثا وهم شاهدون ١٥٠
أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِنَـٰثًۭا وَهُمْ شَـٰهِدُونَ ١٥٠
اَمْ
خَلَقْنَا
الْمَلٰٓىِٕكَةَ
اِنَاثًا
وَّهُمْ
شٰهِدُوْنَ
۟
کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنا یا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟
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Tafsir Fathul Majid
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