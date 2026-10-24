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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 149
الصافات
149
37:149
فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ١٤٩
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٤٩
فَاسْتَفْتِهِمْ
اَلِرَبِّكَ
الْبَنَاتُ
وَلَهُمُ
الْبَنُوْنَ
۟ۙ
پھر ذرا اِن لوگوں سے پوچھو،
1
کیا (اِن کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ)تمہارے ربّ کے لیے توہوں بیٹیاں اور اِن کے لیے ہوں بیٹے!
2
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Tafsir Fathul Majid
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