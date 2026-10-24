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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 148
الصافات
148
37:148
فامنوا فمتعناهم الى حين ١٤٨
فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍۢ ١٤٨
فَاٰمَنُوْا
فَمَتَّعْنٰهُمْ
اِلٰی
حِیْنٍ
۟ؕ
وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقتِ خاص تک انہیں باقی رکھا۔
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Tafsir Fathul Majid
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