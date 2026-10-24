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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 146
الصافات
146
37:146
وانبتنا عليه شجرة من يقطين ١٤٦
وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةًۭ مِّن يَقْطِينٍۢ ١٤٦
وَاَنْۢبَتْنَا
عَلَیْهِ
شَجَرَةً
مِّنْ
یَّقْطِیْنٍ
۟ۚ
اور اُس پر ایک بیلدار درخت
1
اُگا دیا
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Tafsir Fathul Majid
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