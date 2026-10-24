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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 143
الصافات
143
37:143
فلولا انه كان من المسبحين ١٤٣
فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٤٣
فَلَوْلَاۤ
اَنَّهٗ
كَانَ
مِنَ
الْمُسَبِّحِیْنَ
۟ۙ
اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا
1
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Tafsir Fathul Majid
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