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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 140
الصافات
140
37:140
اذ ابق الى الفلك المشحون ١٤٠
إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٤٠
اِذْ
اَبَقَ
اِلَی
الْفُلْكِ
الْمَشْحُوْنِ
۟ۙ
یاد کرو جب وہ ایک بھر ی کشتی کی طرف بھاگ نکلا،
1
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Tafsir Fathul Majid
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