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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 139
الصافات
139
37:139
وان يونس لمن المرسلين ١٣٩
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٩
وَاِنَّ
یُوْنُسَ
لَمِنَ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ؕ
اور یقیناً یُونسؑ بھی رسُولوں میں سے تھا۔
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Tafsir Fathul Majid
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