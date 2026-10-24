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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 137
الصافات
137
37:137
وانكم لتمرون عليهم مصبحين ١٣٧
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ١٣٧
وَاِنَّكُمْ
لَتَمُرُّوْنَ
عَلَیْهِمْ
مُّصْبِحِیْنَ
۟ۙ
آج تم شب و روز اُن کے اُجڑے دیا ر پر سے گزرتے ہو۔
1
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Tafsir Fathul Majid
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