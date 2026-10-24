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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 135
الصافات
135
37:135
الا عجوزا في الغابرين ١٣٥
إِلَّا عَجُوزًۭا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ ١٣٥
اِلَّا
عَجُوْزًا
فِی
الْغٰبِرِیْنَ
۟
سوائے ایک بُڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔
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Tafsir Fathul Majid
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