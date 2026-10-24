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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 134
الصافات
134
37:134
اذ نجيناه واهله اجمعين ١٣٤
إِذْ نَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١٣٤
اِذْ
نَجَّیْنٰهُ
وَاَهْلَهٗۤ
اَجْمَعِیْنَ
۟ۙ
یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی
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Tafsir Fathul Majid
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