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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 133
الصافات
133
37:133
وان لوطا لمن المرسلين ١٣٣
وَإِنَّ لُوطًۭا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٣
وَاِنَّ
لُوْطًا
لَّمِنَ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ؕ
اور لوطؑ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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