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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 131
الصافات
131
37:131
انا كذالك نجزي المحسنين ١٣١
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣١
اِنَّا
كَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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