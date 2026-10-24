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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 129
الصافات
129
37:129
وتركنا عليه في الاخرين ١٢٩
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٢٩
وَتَرَكْنَا
عَلَیْهِ
فِی
الْاٰخِرِیْنَ
۟ۙ
اور الیاسؑ کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا
1
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Tafsir Fathul Majid
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