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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 128
الصافات
128
37:128
الا عباد الله المخلصين ١٢٨
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٢٨
اِلَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
بجز اُن بندگانِ خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔
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Tafsir Fathul Majid
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