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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 127
الصافات
127
37:127
فكذبوه فانهم لمحضرون ١٢٧
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٢٧
فَكَذَّبُوْهُ
فَاِنَّهُمْ
لَمُحْضَرُوْنَ
۟ۙ
مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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