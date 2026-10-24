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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 126
الصافات
126
37:126
الله ربكم ورب ابايكم الاولين ١٢٦
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٦
اللّٰهَ
رَبَّكُمْ
وَرَبَّ
اٰبَآىِٕكُمُ
الْاَوَّلِیْنَ
۟
اُس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے؟"
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Tafsir Fathul Majid
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