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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 125
الصافات
125
37:125
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين ١٢٥
أَتَدْعُونَ بَعْلًۭا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَـٰلِقِينَ ١٢٥
اَتَدْعُوْنَ
بَعْلًا
وَّتَذَرُوْنَ
اَحْسَنَ
الْخَالِقِیْنَ
۟ۙ
کیا تم بعل
1
کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتےہو
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Tafsir Fathul Majid
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