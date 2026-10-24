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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 124
الصافات
124
37:124
اذ قال لقومه الا تتقون ١٢٤
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٤
اِذْ
قَالَ
لِقَوْمِهٖۤ
اَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟
یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ "تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟
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Tafsir Fathul Majid
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