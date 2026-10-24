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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 123
الصافات
123
37:123
وان الياس لمن المرسلين ١٢٣
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٣
وَاِنَّ
اِلْیَاسَ
لَمِنَ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ؕ
اور الیاسؑ بھی یقیناً مُرسَلین میں سے تھا۔
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Tafsir Fathul Majid
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