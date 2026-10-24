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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 115
الصافات
115
37:115
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ١١٥
وَنَجَّيْنَـٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٥
وَنَجَّیْنٰهُمَا
وَقَوْمَهُمَا
مِنَ
الْكَرْبِ
الْعَظِیْمِ
۟ۚ
اُن کو اور ان کی قوم کو کربِ عظیم سے نجات دی،
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Tafsir Fathul Majid
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