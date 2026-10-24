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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 112
الصافات
112
37:112
وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ١١٢
وَبَشَّرْنَـٰهُ بِإِسْحَـٰقَ نَبِيًّۭا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١١٢
وَبَشَّرْنٰهُ
بِاِسْحٰقَ
نَبِیًّا
مِّنَ
الصّٰلِحِیْنَ
۟
اور ہم نے اسے اسحاقؑ کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے
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Tafsir Fathul Majid
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