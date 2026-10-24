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Tafsir Fathul Majid الصافات کی تفسیر، آیت 111
الصافات
111
37:111
انه من عبادنا المومنين ١١١
إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١
اِنَّهٗ
مِنْ
عِبَادِنَا
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا
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Tafsir Fathul Majid
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