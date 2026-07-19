سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الروم
8
30:8
اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ٨
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَـٰفِرُونَ ٨
اَوَلَمْ
یَتَفَكَّرُوْا
فِیْۤ
اَنْفُسِهِمْ ۫
مَا
خَلَقَ
اللّٰهُ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ
وَمَا
بَیْنَهُمَاۤ
اِلَّا
بِالْحَقِّ
وَاَجَلٍ
مُّسَمًّی ؕ
وَاِنَّ
كَثِیْرًا
مِّنَ
النَّاسِ
بِلِقَآئِ
رَبِّهِمْ
لَكٰفِرُوْنَ
۟
کیا یہ لوگ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت معینّ تک کے لیے اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
تدبر کریں۔
تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
قرآن ریفلیکٹ اردو
فالو
27 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 8:30
ایک آن لائن تھراپی سیشن کے بعد تازہ خیالات:
کئی سال پہلے، میں خود کو کھو بیٹھی تھی۔ اور خود کو کھونے کے ساتھ ہی، میں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی مٹھاس بھی کھو دی۔ میں نماز پڑھتی رہی، عبادت کرتی رہی، مگر وہ عبادت معنی خیز اور تسلی بخش ہونے کے بجائے زیادہ روبوٹک سی بن گئی تھی۔
پھر تھراپی شروع کرنا میرے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ اس نے مجھے دوبارہ خود کو پہچاننے میں مدد دی۔ اور جب میں نے خود کو پایا، تو میں نے اللہ کو بھی پایا۔ میں دوبارہ دعا کرنے...
مزید دیکھیں
3
0
خديخة
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 8:30
Just as every artist is reflected in their artworks but is not the artwork itself, Allah is reflected in what He creates, but is not limited by His creation.
We come to know God through His qualities
Allah’s qualities are manifested in all of physical creation. We can see Allah’s power (Al-Jabbar) reflected in the ocean, we can feel His mercy (Ar-Rahman) through the rain, we can experience His love (Al-Wadud) through a mother holding her chil...
مزید دیکھیں
13
3
slave of Allah
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 8:30
A Muslim must engage in deep contemplation and remember death every night before sleeping. This is 'Beneficial Sleeping'
'Before heading to sleep, reflect for an hour for Allaah upon how the day was spent.
Repentance should be renewed for him, and one should sleep with the firm resolve to not repeat that sin if he awakes.
This should be done nightly, so if he dies, he does so in a state of repentance.
Though if he awakes, he does so anticip...
مزید دیکھیں
6
0
تدبر کمیونٹی کو دریافت کریں
پچھلی آیت
اگلی آیت