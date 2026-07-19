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الروم
60
30:60
فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ٦٠
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠
فَاصْبِرْ
اِنَّ
وَعْدَ
اللّٰهِ
حَقٌّ
وَّلَا
یَسْتَخِفَّنَّكَ
الَّذِیْنَ
لَا
یُوْقِنُوْنَ
۟۠
تو (اے نبی ﷺ !) آپ صبر کیجیے بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ ﷺ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
sana Iqbal
فالو
7 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 60:30
اگر آپ کے دل میں ایمان ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کا مددگار، ہادی، رہنما اور آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے تو آپ ان لوگوں کی باتوں، حرکتوں اور سیاستوں سے دل برداشتہ نہ ہوں جو نہ اپنے لیے خیر کا باعث بن سکتے ہیں نہ دوسروں کے لیے۔ اللہ پر یقین اور صبر زندگی کے سفر میں زاد راہ ہیں اور جب آپ ان کا مزہ چکھ لیتے ہیں تو اللہ کے وعدوں پر مکمل اطمینان آجاتا ہے۔ بلکل ویسے ہی جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے پر کہا تھا ۔"میں اللہ کی ...
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0
Dr Maryam Fayyaz
فالو
32 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 60:30
Bismillah
We sometimes forget how human our beloved prophet Mohammadﷺ truly was.
Because his strength was so constant, his patience so endless, that we begin to imagine him as someone who stood above pain, above fear, above heartbreak. But he didn’t. He felt everything, deeply, intensely, painfully, just like any human heart would.
So when Allah said to him, “Be patient. Indeed, the promise of Allah is true. And do not let those who lack cer...
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