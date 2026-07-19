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الروم
55
30:55
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذالك كانوا يوفكون ٥٥
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍۢ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ٥٥
وَیَوْمَ
تَقُوْمُ
السَّاعَةُ
یُقْسِمُ
الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬
مَا
لَبِثُوْا
غَیْرَ
سَاعَةٍ ؕ
كَذٰلِكَ
كَانُوْا
یُؤْفَكُوْنَ
۟
اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرمین قسمیں کھاکھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے اسی طرح وہ (دُنیا میں بھی) الٹے پھرائے جاتے رہے ہیں
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Mohannad Hakeem
فالو
4 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 112:23-114، 55:30
Allah asks them the question in terms of YEARS: How many years did you spend on earth?
They will answer in DAYS: This is how short life will look like: 'A day or a part of a day!
In another Ayah: The criminals will reflect on their stay in the dunia in hours!!
SubhanaAllah, life is short! a year (2022) has gone!
Let's reflect on our short stay and pack our bags and be ready to leave
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