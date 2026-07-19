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الروم
51
30:51
ولين ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ٥١
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًۭا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّۭا لَّظَلُّوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ ٥١
وَلَىِٕنْ
اَرْسَلْنَا
رِیْحًا
فَرَاَوْهُ
مُصْفَرًّا
لَّظَلُّوْا
مِنْ
بَعْدِهٖ
یَكْفُرُوْنَ
۟
اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں کہ (جس کے اثر ات سے) وہ اسے زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Dr Maryam Fayyaz
فالو
32 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 51:30
Bismillah
I pause and look at the world around me. I see the gentle wind swaying the trees, carrying clouds that will soon quench the thirsty earth. Life feels easy, blessings obvious. In these moments, my heart feels light, grateful, almost certain that all is as it should be. But then, I remember the verse: “And if We were to send a wind, and they saw their crops turn yellow, they would fall into disbelief.”
It strikes me how fragile the hum...
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