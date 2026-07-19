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الروم
38
30:38
فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذالك خير للذين يريدون وجه الله واولايك هم المفلحون ٣٨
فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨
فَاٰتِ
ذَا
الْقُرْبٰى
حَقَّهٗ
وَالْمِسْكِیْنَ
وَابْنَ
السَّبِیْلِ ؕ
ذٰلِكَ
خَیْرٌ
لِّلَّذِیْنَ
یُرِیْدُوْنَ
وَجْهَ
اللّٰهِ ؗ
وَاُولٰٓىِٕكَ
هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ
۟
تو قرابت داروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Tahira Fatima
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 38:30، 20:13-24
گزشتہ دنوں ہم چند دوستوں نے لنچ کے لئے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب پرجوش تھیں۔ ایک طویل وقت کے بعد اکٹھے ہو رہی تھیں۔ ٹیبل پر بیٹھے، ہم سب باتوں میں مشغول تھیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں جو کچھ ہوا تھا اس پر تبادلہ خیال جاری تھا کہ میری دو دوستوں کے مابین تھوڑا سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ پھر اچانک ہماری آنکھوں کے سامنے دونوں میں تلخ الفاظ کا تبادلہ ہوا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم باقی دوستوں میں سے کوئی کچھ کہتیں وہ دونوں اس جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں، اس بات کا عزم کرتے ...
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Meagan Hotchkiss Trejo
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 277:2، 38:30
I've always found great joy in helping others. Has it ever filled your heart with warmth to know you’ve made a difference in someone's life? Zakat, a mandatory act of charity in Islam, is a wonderful way to do just that. It's like cleansing your wealth, and the Quran emphasizes its importance. When you give Zakat, you're not only brightening someone else's day, but you're also purifying your own heart and soul.
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