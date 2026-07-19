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31
30:31
۞ منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٣١
۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١
مُنِیْبِیْنَ
اِلَیْهِ
وَاتَّقُوْهُ
وَاَقِیْمُوا
الصَّلٰوةَ
وَلَا
تَكُوْنُوْا
مِنَ
الْمُشْرِكِیْنَ
۟ۙ
رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہونا
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Iraj Marjan
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 31:30
آئیں نماز استوار کریں!
اگر آپ قرآن مجید کی لینیئر ٹرانسلیشن(یعنی دو زبانوں کے درمیان مقید کرنے) کے بجائے اسکو مختلف زبانوں سے (ٹرائی اینگولر ٹرانسلیشن) ترجمہ کرکے پڑھیں تو اسکی چاشنی اور پیغام کی گہرائی بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ آیتِ ذیل کا پیغام۔ عام الفاظ میں اقامۃ الصلاۃ کا معنی نمز قائم کرنا مگر اسی اقامۃ الصلاۃ کا انگلش میں ترجمہ کریں تو اسکا معنی 'to establish the prayer' بنتا ہے اب اسی 'establish' کا اردو میں ترجمہ کریں تو اسکا معنی 'استوار ...
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