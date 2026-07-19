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الروم
25
30:25
ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون ٢٥
وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ٢٥
وَمِنْ
اٰیٰتِهٖۤ
اَنْ
تَقُوْمَ
السَّمَآءُ
وَالْاَرْضُ
بِاَمْرِهٖ ؕ
ثُمَّ
اِذَا
دَعَاكُمْ
دَعْوَةً ۖۗ
مِّنَ
الْاَرْضِ ۖۗ
اِذَاۤ
اَنْتُمْ
تَخْرُجُوْنَ
۟
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہیں آسمان و زمین اس کے حکم سے پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار زمین سے (نکلنے کے لیے) تو تم دفعۃً نکل پڑو گے
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Salihu Abba
فالو
7 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 20:30-27
When a person plans a house, even after countless revisions, they often discover something they overlooked. Human planning is limited.
But in these verses, Allah draws our attention to a Grand Design in which nothing has been forgotten. From our creation from dust to the alternation of night and day, from the diversity of humanity to the gift of a spouse, every detail has been thoughtfully placed
He created for you a spouse so you could taste t...
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