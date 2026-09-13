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Tafsir Fathul Majid تفسیر: الرعد آیہ 8
الرعد
8
13:8
الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ٨
ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ٨
اَللّٰهُ
یَعْلَمُ
مَا
تَحْمِلُ
كُلُّ
اُ
وَمَا
تَغِیْضُ
الْاَرْحَامُ
وَمَا
تَزْدَادُ ؕ
وَكُلُّ
شَیْءٍ
عِنْدَهٗ
بِمِقْدَارٍ
۟
اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے اور (وہ جانتا ہے) جس قدر رحم سکڑتے ہیں یا بڑھتے ہیں اور ہرچیز اس کے ہاں اندازے کے مطابق ہے
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