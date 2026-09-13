[ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ] خوای گهوره خۆی ئهزانێ كه ههموو مێیهك لهناو ڕهحمیدا چی ههڵگرتووه ئایا باشه یان خراپه، موسڵمانه یان كافره، نێره یان مێ¬یه، جوانه یان ناشیرینه، درێژه یان كورته [ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ] وه ڕهحمی ئافرهت كاتێك كه كهم ئهكات بهوهی كه مناڵهكهی ناو سكی دائهنێت، یان لهبارى دهچێت، وه زیاد ئهكات كاتێك كه ئهو مناڵه له سكیدا ڕۆژ به دوای ڕۆژ زیاد ئهكات و گهوره دهبێت [ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨) ] وه ههموو شتێك لای خوای گهوره كات و ئهندازهی دیاریكراوی خۆی ههیه.